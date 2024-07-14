Üye Girişi
Haberler

Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangın sonucu Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Muğla'nın Milas ilçesinde, seyir halindeyken yanan Tofaş marka otomobil, hurdaya döndü.

Olay, Milas'ın İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 57 ACA 996 plakalı Tofaş marka otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araç sürücüsü otomobili yolun sağına çekerek kendisini son anda dışarıya attı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Soğutma çalışması gerçekleştirilirken, otomobil yangında hurdaya döndü. Olay sırasında trafiğe kapanan yol, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Tofaş Milas Muğla Olay İtfaiye Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

 İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title