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Muğla'da Sekköy Mahallesinde Orman Yangını Devam Ediyor

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Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Sekköy Mahallesinde saat 15.15'te başlayan orman yangını 5 saattir devam ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri aynı anda Aydın Söke'de başlayan yangına da müdahale ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy Mahallesinde 15.15'de başlayan orman yangını 5 saattir devam ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri aynı anda sorumluluk bölgesi olan Aydın Söke'de başlayan orman yangınına da müdahale ediyor.

Milas Ören arasında kalan Sekköy Mahallesinde ormanlık alanda başlayan orman yangını havanın kararması ile hava müdahalesi sona erdi. Havanın kararmasına kadar yangına havadan 8 helikopter ve 4 uçak müdahale ediyordu. Havanın kararması ile birlikte hava gücü devre dışı kalırken, yer ekipleri gece boyunca alevler ile mücadelesini sürdürecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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