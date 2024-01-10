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Muğla'da sahte plakalı motosiklet ele geçirildi

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Muğla'nın Milas ilçesinde trafik polisi şüphesinde haklı çıkarken, sahte plakalı motosiklet ele geçirildi, sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde trafik polisi şüphesinde haklı çıkarken, sahte plakalı motosiklet ele geçirildi, sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Milas ilçesinde, motosikletli trafik polisi plakasından şüphelendiği bir motosikleti takip etti. Seyir halindeki denetimleri sürdüren trafik ekipleri, sanayi caddesinde şüpheli motosikleti durdurdu.

Plakada tespit ettikleri sahtecilik nedeniyle hemen müdahale eden trafik polisi, motosikleti otoparka çekti ve sürücüyü adli işlemler için gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muğla Polisiye Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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