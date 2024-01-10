Muğla'da sahte plakalı motosiklet ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde trafik polisi şüphesinde haklı çıkarken, sahte plakalı motosiklet ele geçirildi, sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Milas ilçesinde, motosikletli trafik polisi plakasından şüphelendiği bir motosikleti takip etti. Seyir halindeki denetimleri sürdüren trafik ekipleri, sanayi caddesinde şüpheli motosikleti durdurdu.

Plakada tespit ettikleri sahtecilik nedeniyle hemen müdahale eden trafik polisi, motosikleti otoparka çekti ve sürücüyü adli işlemler için gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA