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Muğla'da Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından 23 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye Şahin Burnu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi ile Muğla İl Jandarma personeli tarafından kara üzerinde bulunan 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi Turunç Pınarı Mevkii'nde ise Sahil Güvenlik Botu ve Ölüdeniz Jandarma Karakolu personeli tarafından kara üzerinde bulunan 11 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Fethiye Muğla Güvenlik 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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