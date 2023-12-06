Muğla'da Sahil Güvenlik Operasyonu: 81 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 81 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında 10 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince 81 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 10 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak 19 düzensiz göçmen yakalandı. Olayın devamında Sahil Güvenlik ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı takip neticesinde karada 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Diğer göçmen olayında ise yelkenli tekne içerisindeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Olay ile bağlantılı olarak Sahil Güvenlik ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 4 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Bodrum'daki üçüncü göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Botu (KB-112,KB-32) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 10 kişi ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA