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Muğla'da Sahil Güvenlik ekipleri düzensiz göçmenleri kurtardı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan çıkış yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin bindiği yelkenli tekne arıza yapınca Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldılar.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan çıkış yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin bindiği yelkenli tekne arıza yapınca Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldılar.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli tekne motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Tekneden yardım çağrısı sonrası görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından yelkenli tekne içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muğla Kurtarma Sahil Güvenlik Göçmenler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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