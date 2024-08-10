Muğla'da Sahil Güvenlik ekipleri 36 düzensiz göçmeni kurtardı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında 36 düzensiz göçmen ile birlikte 22 çocuk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 18 çocuk) kurtarılmıştır.

Datça açıklarındaki ikinci olayda da düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot motor arızası sonrası yapılan yardım çağrısı sonrası Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) kurtarılmıştır. - MUĞLA