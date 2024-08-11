Muğla'da Sahil Güvenlik ekipleri 20 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakaladı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan lastik botlar ile çıkış yaptıkları sırada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 20 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Milas ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. - MUĞLA