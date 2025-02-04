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Muğla'da Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Operasyonu

Muğla'da Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Operasyonu
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, A.B. isimli şahsın evinde ruhsatsız birçok silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda ruhsatsız tabanca, pompalı av tüfekleri ve çok sayıda fişek bulundu.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından A.B. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 170 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, Bin 526 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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