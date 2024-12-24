Üye Girişi
Haberler
Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! 12 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Fabrikadaki patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Türkiye'den giden Suriyeli sayısı açıklandı
Bakan Yerlikaya rakam verdi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Mehmet Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var
"Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var"

Muğla'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Çok Sayıda Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi

Muğla'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Çok Sayıda Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda, bir evde ruhsatsız birçok kurusıkı tabanca ve diğer silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Menteşe İlçesi Yaraş Mahallesinde ikamet eden S.A. isimli şahsın elinde bulunan ruhsatsız tabancaları satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisini aldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametinde yapılan aramada; 4 adet faturasız kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca şarjörü, elektro şok cihazı, göz yaşartıcı sprey ve 2 adet kelepçe ele geçirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
img

Gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi İstanbul'da yakalandı
img

Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
Devlet okulunda infial yaratan görüntü
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 rakam
Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı
Oyundan çıkarken yer yerinden oynadı
Girdiği binanın zilini gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi
Girdiği binanın zilini gören vatandaş şaşıp kaldı

Son Dakika Haberleri

31 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? Ücretli öğretmen maaşları hangi tarihte hesaplara yatırılıyor? MEMUR ZAM HABERLERİ! 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SON DAKİKA Balıkesir'de ne oldu, fabrika neden patladı? Yaralı veya ölü var mı? BİM AKTÜEL 24 ARALIK KATALOĞU! 24 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Okullar tatil mi? 24 ARALIK hangi illerde okullar tatil edildi? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 31 Aralık tatil mi? 31 Aralık yarım gün tatil mi? MASTERCHEF 2. CEKET | MasterChef 2. ceketi kim kazandı? MasterChef 2. ceketi kim giydi? 24 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.