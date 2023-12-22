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Muğla'da ruhsatsız silah operasyonu

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ula İlçesinde ikamet eden M.D. isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edildi. Yapılan aramada çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ula İlçesinde ikamet eden M.D. isimli şahsın ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; tabanca, 85 adet tabanca fişeği, 2 adet havalı tüfek, 2 adet yivsiz av tüfeği, 125 adet 12 calibre fişek, el dedektörü ve kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen muhtelif malzeme ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen olay ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Muğla Ula Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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