Haberler

Muğla'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 13 Şahıs Gözaltına Alındı

Muğla'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 13 Şahıs Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Emniyet Müdürlüğü, ruhsatsız silah bulunduran ve satan kişilere yönelik yaptığı operasyonda 13 şahsı tespit etti. Aramalarda birçok ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. 4 kişi tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüm (KOM) ekiplerince Muğla genelinde ruhsatsız silah bulunduran-satan ve sosyal medya hesaplarından silah paylaşan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Bodrum, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Milas ve Ortaca ilçelerinde tespit edilen 13 şahsın adreslerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet havalı tüfek, 212 adet tabanca fişeği, 283 adet av tüfeği kartuşu, kılıç, işlemeli çelik bıçak ve 4 adet şarjör ele geçirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 13 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti, Hamas onayladığında ateşkes başlayacak

Gazze'de ateşkes umudu! İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
Son günlerin en çok konuşulan konusuydu! Bakan Fidan'dan 'KAAN' tartışmalarına son nokta

Bakan Fidan'dan 'KAAN' tartışmalarına son nokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastalığına şifa ararken hayatının işini buldu! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor

Hastalığına şifa ararken hayatının işini buldu! Sipariş yağıyor
Bu tesiste para geçmiyor, her şey bedava

Bu tesiste para geçmiyor, her şey bedava! Çay, çorba ve daha fazlası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.