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Muğla'da Ramazan Bayramı Tatili Nedenile Trafik Yoğunluğu Artıyor

Muğla'da Ramazan Bayramı Tatili Nedenile Trafik Yoğunluğu Artıyor
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Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte Muğla'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Aydın-Muğla karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, emniyet güçleri denetimlerini sıklaştırarak sürücüleri hız sınırlarına uymaları konusunda uyarıyor.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'da trafik yoğunluğu arttı. Tatil için yola çıkan vatandaşlar, özellikle Aydın-Muğla karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturmaya başladı.

Trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile asayiş ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Kazaları önlemek amacıyla vatandaşlara hız sınırlarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Muğla kent girişlerinde ve ana güzergahlarda yapılan denetimlerde, sürücülerin ve yolcuların güvenli bir yolculuk yapması için önlemler alındığı bildirildi. Ekipler, tatil süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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