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Muğla'da polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan ve alkollü olduğu tahmin edilen sürücü, asayiş, trafik ve karakol ekiplerini peşine takarak uzun süre kaçtıktan sonra kaza yaptı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan ve alkollü olduğu tahmin edilen sürücü, asayiş, trafik ve karakol ekiplerini peşine takarak uzun süre kaçtıktan sonra kaza yaptı.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde polisten kaçan 48 NH 233 plakalı araç sürücüsü, hastane yokuşunda polis aracı ile çarpıştı. Kaza yapan araç karayolundaki bariyerleri çarparak karşı şeride geçerek dardu.

Kaza sonrası araçtan inen sürücü, yaya olarak olay yerinden kaçtı. Trafiği birbirine katan, sonra Kötekli Mahallesine kaçan sürücüyü bulmak için ekipler seferber oldu.

Araçta 4 kişinin bulunduğu öğrenilirken, iki bayan ve bir erkek yakalanırken, firar eden sürücü 45 dakikalık bir aramanın ardından Kötekli Mahallesi 112 İstasyonunun bulunduğu mevkide yaralı olarak yakalandı. Yakalanan sürücü ambulans ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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