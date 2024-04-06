Muğla'da polise mukavemet gösteren şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı esnada kaza yapan ve polise mukavemet gösteren şüpheli şahıs, bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Milas ilçesi Menteşe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ekipler, seyir halindeki plakasız motosikleti durdurmak istedi. Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü E.S., kaçmaya çalıştığı esnada motosikletiyle kaza yaptı. Trafiği tehlikeye sokan şüpheli şahıs, kendisini yakalayan ekiplere ise mukavemet gösterdi. Gözaltına alınan sürücü E.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bugün mahkemeye çıkarılan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA