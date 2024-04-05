Muğla'da plakasız motosiklet sürücüsü kaçarken kaza yaptı

Muğla'nın Milas ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü, kaçmaya çalıştığı esnada kaza yaptı.

Olay, Milas ilçesi Menteşe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ekipler, seyir halindeki plakasız motosikleti durdurmak istedi. Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü E.S., kaçmaya çalıştığı esnada motosikletiyle kaza yaptı. Trafiği tehlikeye sokan şüpheli şahıs, kendisini yakalayan ekiplere ise mukavemet gösterdi. Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem adli ve idari işlem başlatıldı. - MUĞLA