Muğla'da Özel Güvenlik Görevlilerine Farkındalık Eğitimi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Koruma Şube Müdürlüğü koordinesinde ve çeşitli jandarma birimlerinin katılımıyla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda özel güvenlik görevlilerine yönelik geniş kapsamlı bir farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitime, 55 jandarma personeli ile birlikte 469 özel güvenlik görevlisi katıldı.

Açılış konuşmasını Muğla İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Erdem Karaman'ın yaptığı eğitim programına, işverenler, yöneticiler, özel güvenlik şirketleri ve eğitim kurumlarının temsilcileri de katıldı. Eğitimde, özel güvenlik mevzuatı, hukuku, görev yetkileri, güvenlik farkındalığı ve özel güvenlik personelinin aidiyet duygusunun geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

Eğitim kapsamında, Kurumsal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme (KAAN) uygulaması tanıtıldı. Ayrıca, narkotik ve uyuşturucu maddelerle mücadele, şüpheli şahıs ve paketlerle karşılaşıldığında alınacak önlemler, olay yeri inceleme öncesinde emniyet tedbirleri, delil muhafazası, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, narkotik köpeği "Misket" büyük ilgi gördü. "Misket", saklanmış az miktarda uyuşturucu maddeyi hızla bularak katılımcıları etkiledi. Ayrıca, özel güvenlik personeli tarafından sahada karşılaşılan problemler ve aksaklıklar da dile getirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Koruma Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, turizm merkezi olan Muğla'da görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik bu tür farkındalık eğitimlerinin aralıklarla devam edeceği belirtildi. Eğitimlerin, güvenlik görevlilerinin bilgi ve becerilerini artırarak daha etkili hizmet sunmalarını amaçladığı ifade edildi.

Bu kapsamlı eğitim programı, Muğla'daki özel güvenlik hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve güvenlik görevlilerinin bilinç düzeyini yükseltmeyi hedefliyor. - MUĞLA