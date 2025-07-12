Muğla'da Otoyolda Yaya Öldü

Muğla'da Otoyolda Yaya Öldü
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Muğla'nın Milas ilçesinde otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi, ancak yaya kurtarılamadı.

Muğla'nın Milas ilçesinde otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bodrum-İstanbul seferini yapan özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, Milas/Akyol mevkiinde aniden önüne çıkan yayaya çarptı. Şehirlerarası otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki tüm müdahalelerine rağmen ismi henüz öğrenilemeyen yaya kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Araçta hafif çapta maddi hazar meydana gelirken kazayla ilgili de inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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