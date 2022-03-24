Kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu maddeler bulundu - Haberler

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Kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu maddeler bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu maddeler bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durdukları araç içerisinde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durdukları araç içerisinde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Fethiye Ölüdeniz yolu Ocakköy uygulama noktasında V.Y'nin kullandığı otomobil durduruldu. Jandarma tarafından otomobilde yapılan aramada, 15 gram, metamfetamin, 7 gram eroin, 7 adet kırmızı reçeteyle satılan uyuşturucu nitelikli (aris perge) hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - MUĞLA

Kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu maddeler bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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