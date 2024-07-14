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Muğla'da Otomobilin Yayaya Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Seydikemer ilçesi Fethiye-Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan BN 988 PP yabancı plakalı otomobil sürücüsü F.B. (45), Seydikemer Yayla Ceylan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hayri Bayat'a (73) çarptı. Olayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bayat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yabancı sürücü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seydikemer Muğla Trafik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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