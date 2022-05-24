Muğla'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı - Haberler

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobilde uyuşturucu madde ile yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Dalaman ve Ortaca'ya otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu söz konusu otomobili Ortaca hal kavşağında durduran narkotik ekipleri, araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirdi. Otomobilde bulunan O.C ve A.Ç gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.C tutuklanırken, A.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa