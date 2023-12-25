Muğla'da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Rıfat Ayaydın Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.H. idaresindeki 48 SB 387 plakalı otomobil ile B.C. yönetimindeki 48 J 3094 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü B.C. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan B.C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA