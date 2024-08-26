Muğla'da otomobil ve elektrikli bisiklet çarpıştı, yaşlı adam hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesinde, otomobil ve elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Gökova-Köyceğiz Karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılyaka ışıklı kavşakta 48 ABM 653 plakalı Toyota marka otomobil ile M.G. (85) idaresindeki elektrikli bisiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletten düşen M.G. ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.G. doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. M.G.'nin ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA