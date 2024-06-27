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Muğla'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, Sürücü Kurtarıldı

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil uçuruma yuvarlandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak operasyonuyla sürücü kurtarıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, Milas'ın Boğa Yokuşu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ş. yönetimindeki 48 TK 360 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü araç içinde mahsur kaldı. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüyü kurtarma çalışmaları zorlu bir operasyonla gerçekleştirildi. Kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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