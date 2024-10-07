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Muğla'da Otomobil Takla Attı: Baba ve Kızı Yaralandı

Muğla'da Otomobil Takla Attı: Baba ve Kızı Yaralandı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin takla atması sonucu baba F.A. ve kızı A.A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada baba ve kızı yaralandı.

Kaza, Seydikemer- Fethiye karayolu üzeri, Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.A. idaresindeki 48 HA 830 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Savrulan otomobil, orta refüjdeki tellere çarpıp takla attı. Kazada baba F.A. ve yolcu konumundaki kızı A.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiri. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan baba ve kızı, ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seydikemer Güvenlik Otomobil İtfaiye 3-sayfa Yaşam Baba Kaza

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