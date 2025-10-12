Muğla'da Otomobil-Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Seldikemer Ceylan Mahallesi Karabel mevkisinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Üsteğmen Mustafa Y. yönetimindeki 34 KPP 834 plakalı otomobil ile Kasım Gürhan yönetimindeki 07 CAJ 274 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Seydikemer Devlet Hastanesine sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Kasım Gürhan hastanede yapılan tüm müdahaleyi rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.