Haberler

Muğla'da Otomobil-Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'da Otomobil-Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazaya dair soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Seldikemer Ceylan Mahallesi Karabel mevkisinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Üsteğmen Mustafa Y. yönetimindeki 34 KPP 834 plakalı otomobil ile Kasım Gürhan yönetimindeki 07 CAJ 274 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Seydikemer Devlet Hastanesine sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Kasım Gürhan hastanede yapılan tüm müdahaleyi rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İki Müslüman ülke arasında savaş an meselesi
Haaland hat-trick yaptı, Norveç İsrail'i darmadağın etti

İsrail'i tek başına darmadağın etti! İşte maçın skoru
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdam:

Lim'in platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 284.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (mudiatrading) kendisine mesaj gönderin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte alabora olan teknede can veren balıkçıların son görüntüleri

Bu görüntüleri çektikten saatler sonra can verdiler
Haaland hat-trick yaptı, Norveç İsrail'i darmadağın etti

İsrail'i tek başına darmadağın etti! İşte maçın skoru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.