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Muğla'da otomobil manava daldı: 1 ölü, 2 yaralı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otomobil, bir manava daldı. Kazada alışveriş yapan bir kadın hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otomobil manava daldı. O esnada alışveriş yapan 37 yaşındaki Gürcistan uyruklu kadın öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seydikemer ilçesi Çaltılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.E. idaresindeki 48 RV 875 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kaybedildi. Savrulan otomobil, yol üzerinde bulunan bir manav tezgahına dalarken, kazada o esnada alışveriş yapan Gürcistan uyruklu Lena Asaturian (37) ağır yaralandı. Otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan H.E. ve D.S. de yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerinde bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Asaturian ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.E. ve D.S., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı halde olan Asaturian, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralarının ise tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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