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Muğla'da otomobil ile tır çarpıştı

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Milas otomobil ile tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza, saat 12.00 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 20 V 0162 plakalı otomobil 09 AGA 938 olan tır yol üzerinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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