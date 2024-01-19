Muğla'da otomobil ile tır çarpıştı

Muğla'nın Milas otomobil ile tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza, saat 12.00 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 20 V 0162 plakalı otomobil 09 AGA 938 olan tır yol üzerinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı. - MUĞLA