Muğla'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesi Balçık kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Hacıabdi Mahallesi Balçık Kavşağındaki yaralamalı trafik kazasında, S.S. yönetimindeki 48 AKJ 527 plakalı motosiklet ile İ.T. yönetimindeki 48 ABY 88 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü S.S. ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü S.S.'ı Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA