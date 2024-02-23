Muğla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Milas Cumhuriyet Mahallesi 23 Nisan Bulvarı üzerinde M.F.A. (57) idaresinde seyir halinde olan 48 ADD 04 plakalı motosiklet ile aynı yöne seyir halinde olan 48 ACB 77 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.F.A.(57) yaralandı. Olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Milas Devlet Hastanesi'ne götürürken trafik polisi ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA