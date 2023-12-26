Muğla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza 16.45 sularında Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A idaresindeki 48 AGJ 550 plakalı aracıyla bulvar üzerinde seyir halindeyken, F.O idaresindeki 48 ANC 235 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralanan motosiklet sürücüsü F.O olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü F.O 'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA