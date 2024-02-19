Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Otobüslerde Kemer Denetimi ve Uyarı Broşürü Dağıtıldı

Güncelleme:

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otobüslerde kemer denetimi yapıldı ve yolculara kemer takma zorunluluğu hakkında broşürler dağıtıldı.

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otobüslerde kemer denetimi ve uyarı broşürü dağıtıldı.

Aydın kontrol noktasında yapılan denetim ve broşür dağıtımında yolcuların kemer takma zorunluğunun getirildiği ifade edildi. Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada, "Sizlerin can ve mal güvenliğiniz için gerek sabit gerek seyir halinde sürekli denetimlerimizi yapıyoruz kaptanlarımızı denetliyoruz. Ayrıca kaptanlarımızın yanında sizlerin de sorumlulukları var artık biliyorsunuz. Görsel medya ve sosyal medyalarda çok fazla yayıldı. Şehirlerarası yollarda yolculuk yaparken yolcularımız da emniyet kemeri takmakla sorumlu. Sizleri seviyoruz sizlerin can ve mal güvenliğini önemsiyoruz. Trafik kazalarında kemer takmadığınız zaman Allah göstermesin araç içinde savrulmalardan kaynaklı can kayıplarımız ve yaralanmalarımız artıyor. Lütfen kemerlerimizi takalım" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muğla Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş - Konyaspor maçı CANLI izle! 19 Şubat Beşiktaş - Konyaspor maçı canlı yayın izle! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 19-20 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Passolig kaldırıldı mı, Passolig bitti mi? Rüyada yemek görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada yemek yediğini görmek, rüyada yemek yemek, rüyada yemek yapmak neye işarettir? Düşük tansiyon nedir? Düşük tansiyon neden olur? Düşük tansiyon nasıl tedavi edilir? Diyabet nedir? Şeker hastalığı (Diyabet) belirtileri nelerdir? Diyabet nasıl tedavi edilir? 19-20 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Şubat Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 19 Şubat Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 19 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Şevki Yılmaz ne dedi, Atatürk'e hakaret mi etti? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle! 7. Şubat 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 7. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor özeti!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title