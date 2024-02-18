Muğla'da Otobüslerde Denetim: 242 Bin 529 TL Trafik Cezası Uygulandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde denetim yapıldı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde l Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimde 2 bin 188 vatandaş sorgulanırken, 16'sı otobüs 117 araç sürücüsüne toplam 242 bin 529 TL trafik cezası uygulandı. Uygulamada 21 araç trafikten men edildi. - MUĞLA