Muğla'da Otobüslerde Denetim: 242 Bin 529 TL Trafik Cezası Uygulandı
Muğla İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde yapılan denetimde 2 bin 188 vatandaş sorgulandı ve 16 otobüs ile 117 araç sürücüsüne toplam 242 bin 529 TL trafik cezası uygulandı. Ayrıca 21 araç trafikten men edildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde denetim yapıldı.
Jandarma sorumluluk bölgesinde l Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimde 2 bin 188 vatandaş sorgulanırken, 16'sı otobüs 117 araç sürücüsüne toplam 242 bin 529 TL trafik cezası uygulandı. Uygulamada 21 araç trafikten men edildi. - MUĞLA