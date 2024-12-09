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Muğla'da Otobüs Kazası: 5 Yaralı, Trafik Felç Oldu

Muğla'da Otobüs Kazası: 5 Yaralı, Trafik Felç Oldu
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Muğla'nın Ula ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafik 4 saat boyunca aksadı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 5 kişi yaralanırken, yolun ortasında kalan otobüs trafiği felç etti. 4 saatlik çalışmanın ardından otobüsün çekici ile kaldırılması ile trafik normale döndü.

Edinilen bilgiye göre, Ula ilçesi Sakar rampasında yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Pamukkale Turizme ait 35 YS 236 plakalı yolcu otobüsü, yol ortasındaki bariyerlere çarptı. Otobüs, bariyerlerin üzerine çıkarak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişiden 2'si sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, 3 kişinin ise tedavisi ayakta yapıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sakar rampasında metrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaza yapan Pamukkale Turizme ait otobüs yol ortasında kaldı. Trafiğin aksamasına neden olan otobüs sürücülere zor anlar yaşattı. Sakar rampasında metrelerce araç kuyruğu oluşurken, 4 saatlik çalışmanın sonunda otobüs bulunduğu yerden çekici yardımı ile kaldırıldı. Trafik normale dönerken, ekipler ikinci bir kaza yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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