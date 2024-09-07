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Muğla'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi başladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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