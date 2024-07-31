Muğla'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın için söndürme çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca Aşı Koyu mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başladı. - MUĞLA