Muğla'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Başladı

Muğla'da dün akşam saatlerinden itibaren peş peşe başlayan 7 ayrı yangından devam eden 3 orman yangınını söndürme çalışmaları hava desteği geldi. Sabah havanın aydınlanması ile birlikte uçak ve helikopterler söndürme çalışmasına başladı. Bu arada rüzgarın şiddetinin hafiflemesi de yangının hızlı ilerlemesini kısmen de olsa durdurdu.

Muğla'da gece saat 22: 15'den 03.34'e kadar 7 ayrı noktada 7 ayrı orman ve tarım arazisinde yangın meydana geldi. Yangınlardan 4'ü ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, sarp arazilerde meydana gelen 3 ayrı orman yangını ise kısa sürede büyüdü. Havanın karalık olması nedeniyle sadece karadan müdahalenin yapılabildiği yangınlara ortamın aydınlanması ile birlikte hava müdahalesi de başladı.

Orman yangını söndürme ekiplerinin yanı sıra gönüllü sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları Milas Akkovanlık, Milas Kıyıkışlacık, Köyceğiz Akköprü Bozburun'da devam ediyor.

Milas Akkovanlık yangını söndürme çalışmalarına 22 arazöz, 7 su tankeri, 4 dozer, 160 personel ve 4 helikopter, Milas Kıyıkışlacık yangınına 11 arazöz, 5 su tankeri, 3 helikopter, 2 uçak ve 80 personel ve Köyceğiz Akköprü yangını söndürme çalışmalarına da 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 3 helikopter, 5 uçak ve 170 personel katılıyor. - MUĞLA