Muğla'da Orman Yangınlarına 20 Hava Aracıyla Müdahale Ediliyor

Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerinde ormanlık alanlarda eş zamanlı olarak başlayan yangınlara 10 helikopter ve 10 uçak olmak üzere toplamda 20 hava aracı ile müdahale ediliyor.

Muğla'nın Ula ilçesi Yeniköy Mahallesi ve Yatağan ilçesi Yava Mahallesi'nde saat 13.25 sıralarında eş zamanlı olarak çıkan orman yangınlarına müdahale, havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor. Her iki yangının hızla yayılmasını önlemek için bölgede büyük bir seferberlik başlatıldı. Yangınlara 10 helikopter ve 10 uçakla havadan, 30 arazöz, 14 su tankeri, 5 dozer ve toplam 294 personelle karadan müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için büyük bir çaba sarf ederken, bölgedeki vatandaşlar da yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplere destek veriyor. - MUĞLA