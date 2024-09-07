Muğla'da Orman Yangınında Yüzlerce Arı Kovanı Küle Döndü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin arasında kalan yüzlerce arı kovanı küle dönerken, çiftlik evi de alevlere teslim oldu. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi'nde, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını 4 saati geride bıraktı. Yangında yüzlerce arı kovanı alevlere teslim olurken, bölgedeki arıcılar büyük üzüntü yaşadı. Orman içinde bulunan dağ çiftlik evi de alevlere teslim oldu.

Yangın sırasında dumanların etkisiyle bölgeyi terk eden arıcı İsmail Tolga, "Biz sağım yapıyorduk, dumanlar yükseldi ve bölgeyi terk etmek zorunda kaldık. Yakınlarımın arı kovanları yandı, çok üzgünüz" dedi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar hem havadan hem de karadan devam ediyor. - MUĞLA