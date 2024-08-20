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Muğla'da orman yangınında şüpheli yakalandı

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Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili olarak tespit edilen bir şüpheli daha jandarma ekiplerince yakalandı. Tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınını çıkardığı tespit edilen bir şüpheli daha jandarma ekiplerince yakalandı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, yangınla ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, 18 Ağustos'ta Domuzçukuru mevkiindeki ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Datça Orman İşletme ve itfaiye ekipleri ile Datça MAG-AME ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına karadan müdahale ederken, 2 helikopterle de havadan söndürme çalışmalarına destek verildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda 2 yabancı uyruklu vatandaşın yangını çıkardığını tespit eden jandarma ekipleri, 1 şüpheliyi aynı gün yakalarken, ikinci şüphelinin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda ikinci şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şüpheli de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa Datça 3.Sayfa Güncel Haberler

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