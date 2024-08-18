Muğla'da Orman Yangınına Köylülerden Destek

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahalede bölge halkı seferber oldu.

Yangının 5'inci saatinde Kafaca Mahallesi'nde bulunan su göletine köylüler traktörlerine bağlı tankerlerle su taşımaya başladı. Kuyulardan aldıkları suyu aralıksız şekilde gölete taşıyan köylüler, helikopterlerin yangına müdahalesine büyük katkı sağlıyor. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren yaklaşık 100 traktör, göletin sürekli dolu kalmasını sağlamak için sürekli helikopterlerin su aldığı havuza su taşıyor. Helikopterler ise dolu gölete gelerek hızlı bir şekilde su alıp yangın bölgesine sorti yapıyor. Yangının söndürülmesi için yapılan bu özverili çalışmalarda köylülerin büyük fedakarlığı dikkat çekiyor. - MUĞLA