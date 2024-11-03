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Muğla'da Orman Yangınına Hava Desteği

Muğla'da Orman Yangınına Hava Desteği
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında, söndürme çalışmaları karadan devam ederken bölgeye 2 helikopter ve 3 uçak sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çabalar sürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları karadan devam ederken, bölgeye 2 helikopter ve 3 uçak sevk edildi.

Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor. Alevlerin önünün kesilmesi için itfaiye ve orman ekipleri yoğun çaba harcarken, bölge halkı da çalışmalara destek veriyor. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, 2 su tankeri ve 1 dozer ile karadan müdahale edilirken, bölgeye 2 helikopter ile 3 uçak da sevk edildi. Havadan da söndürme çalışmalarının başladığı bölgede, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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