Muğla'da Orman Yangını: Trafik Kapandı

Muğla'da Orman Yangını: Trafik Kapandı
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Stratonikia Antik Kenti yakınlarında çıkan yangın karayoluna sıçradı. İtfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale ediyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde karayoluna yakın bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi'nde Stratonikia Antik Kenti'ne yakın bölgedeki zirai alanda yangın çıktı. Yangın karayolu yakınındaki ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahaleye başladı. Milas-Yatağan yolunun da yangın nedeniyle trafiğe kapandığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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