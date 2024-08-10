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Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'da çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 17.45 sularında Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi ile Datça yolu Balıkaşıran mevkii arasında meydana geldi. Bölgeden dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahaleye başladı. Havadan ve karadan yapılan etkin müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. 2 helikopter ve 2 uçağın havadan, çok sayıda arazöz ve orman ekibinin de karadan müdahale ettiği yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi de araştırılıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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