Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 17.45 sularında Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi ile Datça yolu Balıkaşıran mevkii arasında meydana geldi. Bölgeden dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahaleye başladı. Havadan ve karadan yapılan etkin müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. 2 helikopter ve 2 uçağın havadan, çok sayıda arazöz ve orman ekibinin de karadan müdahale ettiği yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi de araştırılıyor. - MUĞLA