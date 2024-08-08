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Muğla'da orman yangını kontrol altına alındı

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yanan sahada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy Mahallesi'nde dün öğleden sonra başlayan orman yangını gece saatlerinde havadan kontrol altına alınmıştı. Yanan sahanın tamamında soğutma çalışması devam ediyor.

Gece saatlerinde havadan iki gece görüşlü helikopter ve karadan da arazöz, itfaiye, vatandaşlar, kamu kurumlarının iş makineleri ve bölgede bulunan 2 termik santral ile maden firmalarının iş makine ve insan destekli söndürme çalışması, rüzgarın da dinmesi ile sabah saatlerinde meyvesini vererek 15 saatlik bir çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alınmıştı. Ekipler, yangının Çakıralan Mahallesi'ne ulaşmaması için büyük gayret sarf ederken, mahalle çevresi tamamen arazöz ve iş makineleri ile çevrilmişti.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından yanan sahanın tamamında soğutma çalışması başlatıldı. Soğutma çalışmasına havadan helikopterler de destek verdi. Sekköy ve Çakıralan Mahallesi arasında kalan bölümde yer ekipleri de karadan soğutma çalışmasını sürdürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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