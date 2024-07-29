Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale ile kısa sürede kısmen kontrol altına alındı.

Milas-Ören yolu üzerindeki İkizköy mevkiinde başlayan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda arazöz ve hava aracı yönlendirildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangının Ören yolu üzerinde çıkması nedeniyle ekipler yanan bölgeye kısa sürede ulaştı.

Yangına havadan helikopterler de destek verdi. Havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale sonrası yangın kısa sürede kısmen kontrol altına alındı. - MUĞLA