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Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilerek kısmen kontrol altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale ile kısa sürede kısmen kontrol altına alındı.

Milas-Ören yolu üzerindeki İkizköy mevkiinde başlayan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda arazöz ve hava aracı yönlendirildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangının Ören yolu üzerinde çıkması nedeniyle ekipler yanan bölgeye kısa sürede ulaştı.

Yangına havadan helikopterler de destek verdi. Havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale sonrası yangın kısa sürede kısmen kontrol altına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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