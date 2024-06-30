Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Milas ilçesi Gürçamlar mevkiinde başlayan orman yangı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile alevlerin önü kesildi.

Milas ilçesi Kazıklı ve Gürçamlar Mahallesi sınırında öğle saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisi ile hızla yayıldı. Kızılçam ormanlık alanda başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye, helikopter ve yangın söndürme uçağı gönderildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonrası bölgede bulunan tatil sitelerine alevler ulaşmadan önü kesildi.

Kısmen kontrol altına alınan yangında yerleşim birimlerine tehdidin söz konusu olmadığı açıklandı. - MUĞLA