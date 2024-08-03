Muğla'da orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde karayolu kenarında başlayan orman yangını havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale sonrası kısmen kontrol altına alındı.

Köyceğiz- Ortaca Karayolu, Kocabel Mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına Orman ve Büyükşehir ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alındı. Karayolu kenarında başlayan yangın sonrası arazöz ve itfaiye ekiplerinin rahat çalışması için Ortaca gidişi ulaşım tek şerit trafiğe kapatıldı.

Havadan ve karadan sürdürülen müdahale sonrası ormanlık yangın kısmen kontrol altına alındı. Yanan bölgelerde orman ve itfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı. - MUĞLA