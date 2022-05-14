Muğla'da orman yangını - Haberler

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Muğla'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Karamehmet Mahallesi Kademe mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak da bölgeye giderek söndürme çalışmalarını koordine etti. Yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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