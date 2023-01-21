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Muğla'da ölümlü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Muğla'da ölümlü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Dalaman'ın Merkez Mahallesi Sanayi Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencileri bırakıp geri döndüğü belirtilen Galip Aydın idaresindeki 48 S 5598 plakalı servis minibüsü ile 07 AFM 55 ve 31 AHZ 729 plakalı otomobiller zincirleme trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunurken, servis minibüsünün sürücüsü Galip Aydın ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın cenazesi ile diğer yaralılar ambulanslarla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından çevrede yapılan araştırmalarda olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobil ve öğrenci servisinin kavşakta çarpışması yer alırken, servis minibüsünün devrilerek otomobili sürüklemesi ve üçüncü bir araca çarpma anları anbean kameralara yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dalaman Aydın Muğla 3. Sayfa Haberler

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